Freiburg im Breisgau (ots) - Sven Lang ist der Gründer und Geschäftsführer der

Lang Consulting GmbH. Mit dem Team seiner Agentur unterstützt er Onlinehändler

dabei, mit ihrem Shop erfolgreich zu werden und dauerhaft sichtbar zu bleiben.

Um die Performance und den Umsatz der Unternehmer zu steigern, wird der gesamte

Shop optimiert und im Anschluss eine individuelle und genau passende

Marketing-Kampagne umgesetzt. Hier erfahren Sie, welche Methoden die Strategie

der Lang Consulting GmbH so erfolgreich machen.



Der Onlinehandel ist weiter auf Wachstumskurs, doch die Zahl der Wettbewerber

wächst ständig - entsprechend hart ist die Konkurrenz unter den Shopbetreibern

um Aufmerksamkeit und zahlende Kundschaft. "Viele Unternehmer fragen mich, warum

ihr Onlineshop trotz großer Auswahl und guten Produkten noch immer hinter den

eigenen Erwartungen zurückbleibt", sagt Sven Lang. "Meist ergibt eine erste

Analyse schnell, dass bei der Vermarktung noch längst nicht alle Möglichkeiten

genutzt werden." Der Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH weiß genau, wie

Onlineshops langfristig erfolgreicher werden. Mit seinen Strategien hat er schon

vielen kleinen und mittleren E-Commerce-Händlern dazu verholfen, Bestandskunden

zu halten sowie Neukunden zu gewinnen und so deutlich mehr Umsatz für ihren

Onlineshop zu generieren. Welche Methoden Shopbetreiber dabei unbedingt kennen

sollten, hat der E-Commerce-Experte im Folgenden zusammengefasst.





1. Google Ads nutzenEines der besten Mittel, um den Umsatz zu skalieren und die Zahl dererfolgreichen Abschlüsse zu erhöhen, ist die Nutzung von Google Ads. DasWerbesystem des Suchmaschinenbetreibers ist direkt in die Suchfunktioneingebunden und zeigt den Kunden bereits auf der ersten Seite Produktvorschläge.Onlineshops können hier genau festlegen, bei welchen Keywords, Kategorien oderinnerhalb welches Preissegments ihre Angebote beim Kunden erscheinen sollen. Mitden richtigen Einstellungen und einer individuell angepassten Strategie sindallein durch dieses Instrument bereits große Umsatzsteigerungen möglich.2. After-Sale-MarketingDarüber hinaus sollten sich Unternehmer nicht nur auf die Gewinnung vonNeukunden, sondern auch auf die bereits aufgebauten Kundenkontaktekonzentrieren. Schließlich konnten sie diese bereits einmal zu einem Kaufbewegen. Die Wahrscheinlichkeit ist entsprechend hoch, dass sie auch in Zukunftan ähnlichen Angeboten Interesse haben. Über das Tracking der Internetnutzerbieten Google und Social Media wie Instagram und Facebook hier vieleMöglichkeiten. Je nach Produkt gibt es hier verschiedene erfolgversprechendeStrategien. So lohnt sich etwa bei vielen Käufen die erneute Anzeige desProdukts, weil es zum Beispiel vom Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit bereitsverbraucht wurde. After-Sale-Marketing ermöglicht zudem die Bewerbung von ganzenKategorien, um das spezifische Kundeninteresse für einen Bereich zu nutzen undihn so zu weiteren Besuchen des Shops zu bewegen. Über spezielleAttributionsmodelle lässt sich zudem oft vorhersagen, für welche anderenProduktkategorien sich der Nutzer ebenfalls interessieren könnte.3. E-Mail-Marketing einbindenNeben passivem Tracking und der Schaltung von Anzeigen ist auch durchdachtesE-Mail-Marketing eine wichtige Grundlage für eine gute Kundenbeziehung. Zumeinen können Produkte und Dienstleistungen im Rahmen eines Newslettersregelmäßig beworben und so das Vertrauen der Kunden in das eigene Angebotgestärkt werden. Zum anderen können hier direkt Tipps für die Anwendung derProdukte oder Hinweise auf Rabattaktionen gegeben werden, um die Kundenbindungzu vertiefen und so den Verkauf messbar zu steigern.Letztlich muss es darum gehen, mit der richtigen Aftersales-Kommunikation denCustomer Lifecycle zu verlängern. Wer wertvolle Informationen zuGarantieoptionen oder Anwendungsbeispielen gibt und nach dem Kauf das Feedbackder Kunden einholt, stärkt dauerhaft die Kundenbindung und sorgt so für einenregelmäßigen Kontakt des Kunden mit dem Shop. Wer dann noch Dienste wie GoogleAds und Social Media nutzt und durch einen gut designten Onlineshop für einpositives Kauferlebnis sorgt, kann den eigenen Umsatz schnell auf das nächsteLevel bringen.