FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seinem zuletzt guten Lauf etwas Tribut gezollt. An das vor dem Wochenende erreichte Rekordhoch kam er erst einmal nicht mehr heran, der weiter ungelöste US-Schuldenstreit erweist sich als Bremse. Zum Handelsschluss sank der deutsche Leitindex um 0,32 Prozent auf 16 223,99 Punkte. Am Freitag hatte er mit 16 331 Punkten den bisher höchsten Stand seiner Geschichte erklommen, war dann aber etwas zurückgefallen. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor am Montag 0,20 Prozent auf 27 584,27 Punkte.

Im festgefahrenen Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA ist immer noch keine Einigung in Sicht. Für den späten Montagnachmittag (Ortszeit) steht ein weiteres Spitzentreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, auf dem Programm. Die Zeit drängt: Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung, falls sich Bidens Team bis dahin nicht mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständigt.

Mache am Ende ein Scheitern der Gespräche im US-Schuldenstreit dem Dax nicht noch einen Strich durch die Rechnung, dürfte der Handel an diesem Montag nur eine Pause auf dem Weg zu weiteren Rekorden gewesen sein, glaubt Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Die nur leichten Abschläge sprächen weiter für die Überzeugung der Anleger, dass sich Demokraten und Republikaner in jedem Fall einigen würden./ajx/men