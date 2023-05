Cyclo, die doppelt umweltfreundlichen Vape-Lösungen der ICCPP Group, im Rampenlicht auf der Vaper Expo 2023 UK

Ausgehend vom Konzept eines niedrigen CO2-Ausstoßes und des Umweltschutzes berücksichtigt Cyclo den gesamten Lebenszyklus von Einwegartikeln, von der Entwicklung über die Produktion, Nutzung und Entsorgung bis hin zum Recycling. Dabei wird versucht, biologisch abbaubare Materialien für das Gehäuse bestmöglich zu verwenden, ein einzigartiges bleifreies Design für die Montage und eine patentierte Struktur ohne Schweißnähte, die vollständig zerlegbar ist, so dass jeder Einwegmüll leicht für die direkte Entsorgung und das Sortieren und Recyceln demontiert werden kann, um schädliche Umweltauswirkungen auf einem Minimum zu halten. Daher erklärten einige Menschen vor Ort, dass Cyclo die beste Wahl wäre, um die Umweltprobleme der Branche zu bewältigen.

SHENZHEN, China, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Vom 12. bis 14. Mai hat die ICCPP Group, die Muttergesellschaft von VOOPOO, auf der Vaper Expo UK, der größten und wichtigsten E-Zigaretten-Messe in Europa, die weltweit erste, doppelt umweltfreundliche Einweglösung Cyclo für das ODM+-Geschäft vorgestellt.

Um Vaping bei Jugendlichen so gut wie möglich einzuschränken, hat ICCPP ODM+ die beliebten farbenfreudigen Designs für die Cyclo-Lösungen aufgegeben und einen einfachen, schlichten unifarben Look sowie eine zusätzliche Kindersicherung gewählt, um auf das Problem von Vaping bei Jugendlichen aufmerksam zu machen. Compliance war seit jeher von höchster Priorität bei ICCPP ODM+. Wir glauben, dass Jugendschutz eine wichtige Rolle bei Compliance-Vorgängen spielt. Um das E-Zigaretten-Geschäft langfristig stabil und nachhaltig zu gestalten, müssen wir benutzerzentriert sein, die Anliegen der Kunden vorausdenken und alle Bedenken und Vorlieben in Einklang bringen Daher sind wir zuversichtlich, der beste ODM-Lösungsanbieter für alle Kundenwünsche zu sein.

Ein weiteres Highlight von ICCPP ODM+ auf der Veranstaltung ist das umfassende Angebot an konformen Verdampferlösungen, darunter die Gene Tree-Keramikspulen und die neu eingeführten Mesh-Spulen-Kombinationen mit kleiner Kapazität. Beide Lösungen haben einen sehr sanften und feinen Zerstäubungsgeschmack, eine Nikotinreduzierung und optimale Konsistenz. Sie haben die TPD-Zulassung in 17 europäischen Ländern früher als geplant erhalten, was den europäischen GTM-Zugang und die Zeit für unsere potenziellen Kunden erheblich verkürzt und möglicherweise auch ein weiterer Grund für die Türschwelle ist.

Vor Ort präsentierte VOOPOO, der Riese in der Kategorie der offenen E-Zigaretten von ICCPP, eine vollständige Produktpalette aus seinen vier Hauptserien ARGUS, DRAG, VOOPOO VINCI und V.

Unter anderem ARGUS P1, der wiederholt den Titel „Bester Pod-Verdampfer" erhielt, ARGUS POD und ARGUS G, vertreten durch die ARGUS POD-Familie. Die Kartusche kann in mehreren Produkten eingesetzt werden, sodass Benutzer problemlos mehrere Verdampfer verwenden und den Reiz von VOOPOO POD selbst ausprobieren können.

VOOPOO wurde bei der jährlichen Preisverleihung des britischen Medienunternehmens Vapouround am 12. Mai als „Beste internationale Marke" ausgezeichnet, und auch sein Starprodukt DRAG 4 erfüllte die Erwartungen und gewann den Preis als „Bester Mod".

Wenn Sie sich für die Marke ODM+ oder für VOOPOO von ICCPP interessieren, dürfen Sie die bevorstehende World Vape-Messe in Dubai vom 21. bis 23. Juni nicht verpassen. An unserem Stand 6050 können Sie persönlich mit der ICCPP Group ins Gespräch kommen und gemeinsam eine für alle Seiten profitable Zukunft schaffen.

