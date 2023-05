STUTTGART (dpa-AFX) - Fast ein Viertel des Netzbetreibers TransnetBW soll an die Sparkassen-Finanzgruppe in Baden-Württemberg verkauft werden. Das beschloss der Aufsichtsrat des Energieversorgers EnBW in einer Sondersitzung, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagabend aus dem Umfeld des Gremiums erfuhr. Die Sparkassen erhalten demzufolge den Zuschlag für 24,95 Prozent der Anteile. Die Vereinbarung soll in einigen Tagen unterzeichnet werden. Wie der Südwestrundfunk zuvor berichtete, soll der Kaufpreis rund eine Milliarde Euro betragen.

TransnetBW ist bislang eine 100-prozentige Tochterfirma von EnBW. Im vergangenen Jahr hatte der Versorger angekündigt, 49,9 Prozent des Unternehmens in zwei Tranchen zu jeweils 24,95 Prozent verkaufen zu wollen. So will der Karlsruher Konzern, der größtenteils der öffentlichen Hand gehört, Geld für den Stromnetz-Ausbau gewinnen. Mit knapp über 50 Prozent der Anteile bleibt er Mehrheitseigner bei Transnet.