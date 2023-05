Medaro Mining erhält Börsengenehmigung für den Erwerb des Lithiumprojekts James Bay Pontax

30. Mai 2023 – Vancouver, B.C., Kanada – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA OTC:MEDAF FWB:1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die CSE die Aktienkaufvereinbarung (Share Purchase Agreement, die „SPA“) über den Erwerb von 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von 1411409 B.C. Ltd. (das „Zielunternehmen“) angenommen hat. 1411409 B.C. Ltd. besitzt eine 100%ige Beteiligung an den Bergbauclaims, die das Projekt James Bay Pontax (das „Projekt“) in Quebec (Kanada) ausmachen (der „Erwerb“). Das Projekt besteht aus 101 Mineralclaims mit einer Fläche von rund 5.800 Hektar (58 Quadratkilometer) im Herzen des lithiumreichen Gebiet Eeyou Istchee-James Bay in Quebec.