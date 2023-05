I2LEC verpflichtet sich, die Rolle der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der Umweltkriminalität zu stärken

„Die Strafverfolgungsbehörden stehen ständig vor der doppelten Aufgabe, die kriminellen Bedrohungen von heute zu bekämpfen und den Herausforderungen von morgen zuvorzukommen. Es gibt vielleicht keine größere Herausforderung, mit der wir gemeinsam konfrontiert sind, als die Bedrohung, die vom Klimawandel ausgeht. Diese harte Realität muss auf globaler Ebene anerkannt werden, um ein besseres Management der sich schnell entwickelnden und herausfordernden Klimawandelszenarien zu gewährleisten. Die breite Unterstützung, die die I2LEC-Verpflichtungserklärung unmittelbar nach ihrer Einführung von mehr als 20 Mitgliedstaaten und internationalen Partnern erhalten hat, macht uns sehr optimistisch, was den Erfolg unserer gemeinsamen Antwort auf diese Herausforderung angeht. Unter der strategischen Leitung und den Anweisungen der Führung der VAE wird die I2LEC-Verpflichtungserklärung in der internationalen Gemeinschaft zur weiteren Unterstützung verbreitet, um eine möglichst breite Unterstützung für die Initiative zu erreichen, indem u. a. das weltweite Bewusstsein geschärft, die internationale und behördenübergreifende Zusammenarbeit sowie die operativen und Forschungskapazitäten gestärkt und die Strafverfolgungsbehörden zum Übergang zu kohlenstoffarmen Modellen ermutigt werden. Wir gehen davon aus, dass dies als Modellrahmen für die Steigerung der Widerstandsfähigkeit der globalen Strafverfolgungsgemeinschaft gegenüber dem Klimawandel dienen wird".

Die Nebenveranstaltung, die anlässlich der 32. Sitzung des UN CCPCJ organisiert wurde, war eine Podiumsdiskussion zwischen hochrangigen Beamten der VAE, des UNODC, INTERPOL und des Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI). Während der Diskussion betonten die Diskussionsteilnehmer, wie wichtig es sei, Strafverfolgungsbehörden die Mittel zu geben, um die Umweltkriminalität wirksam anzugehen, unter anderem durch die Unterstützung weiterer Untersuchungen und Analysen über Muster, Trends und Auswirkungen solcher Kriminalität. Sie betonten außerdem, wie wichtig es sei, die internationale Strafverfolgungsgemeinschaft in den Dialog über den Klimawandel einzubinden, um damit verbundene Herausforderungen, die sich auf die Strafverfolgungsmaßnahmen auswirken könnten, besser antizipieren und abmildern zu können.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer