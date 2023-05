S IMMO: Starke Entwicklung der Mieteinnahmen

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) die Mieteinnahmen um 33 Prozent gesteigert und dabei unter anderem von der Verlagerung auf höher rentierliche Immobilien im CEE-Raum profitiert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage rentiere das Portfolio mit 6,4 Prozent aktuell etwas höher als zum Ende des Jahres 2022 (5,8 Prozent). Auch im Bereich der Hotelerlöse habe das Unternehmen nach den pandemiebedingt schwierigen Vorjahren mit einer Steigerung der Erlöse um 46 Prozent auf über 13 Mio. Euro deutlich zugelegt. Das cash-getriebene EBITDA Ergebnis sei um 34 Prozent auf über 31 Mio. Euro vorangekommen. Nach Darstellung des Analysten treibe die Gesellschaft den Portfolioumbau weg von Deutschland und von Wohnimmobilien weiter zügig voran. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 18,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.05.2023, 18:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 31.05.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/S-IMMO_31May2023_01.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die S IMMO Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 11,14EUR gehandelt.