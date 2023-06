Nvidia – dieser Trade zeigt wie es geht

Nvidia fällt am Nachmittag zurück, der Markt schwächelt insgesamt deutlich. Wir legen für den Disc.Put einen Take-Profit bei 1,30 Euro. Natürlich ist beim Schein mehr drin, aber uns genügt das mit Blick auf die kurze Restlaufzeit erstmal. Wer mag kann natürlich auch eine Teilposition behalten.

Damit konnten wir am Mittwoch in unserem Börsendienst 62 Prozent Rendite einfahren. Der Disc. Put war in diesem Fall die beste Möglichkeit zur Short-Spekulation, wie Daniel im Audio erklärt. Wer mehr solcher Trades mag, findet hier weitere Informationen