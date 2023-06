Kiwigrid und ison entwickeln Software für vollintegrierte Energiesteuerung

Hamburg/Dresden (ots) -



- All-in-one-Lösung für lokales Energiemanagement, Direktvermarktung und

Integration dynamischer Tarife

- Echter Marktzugang für Prosumer: Auf Energieflüssen basierender

Just-in-Time-Handel führt zu geringen Kosten und hohem Autarkiegrad

- Ab 2024 stehen die Produkte skalierbar Kunden, Installateur*innen und

Endkund*innen zur Verfügung



Das Software- und IoT-Unternehmen Kiwigrid und LichtBlick-Tochter ison

entwickeln gemeinsam eine Virtual-Utility-Provider-Lösung (VUP) für Hersteller

und Großhändler. Endnutzer*innen können damit unmittelbar am Energiemarkt

teilnehmen und energetisch sowie finanziell vom Marktgeschehen profitieren.





Das Produkt integriert Hardware (Photovoltaik, Batterien, Elektrofahrzeuge,Wärmepumpen) in ein leistungsfähiges IoT-Backend für Energiemanagementsysteme(HEMS). Die Software ermöglicht Prognosen und Steuerung und bietet einenMarktschnittstellenanschluss für Spot- und Intraday-Handel. Für Hersteller undGroßhändler bietet das Produkt damit eine Komplettlösung für Wirtschaftlichkeitund Klimafreundlichkeit der Energiesteuerung im Eigenheim. Ein besondererSchwerpunkt liegt auf der ERP-Integration (Enterprise Resource Planning) für dasAngebot von dynamischen Tarifen auf Basis von Smart-Meter-Technologie."Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für die dezentrale Energiewende undermöglicht die komplette Wertschöpfung von Installation über preisoptimierteLastverschiebung bis zur Abrechnung dynamischer Tarife mit Smart MeterTechnologie. Statt nur Photovoltaik-Anlagen, Speicher, Wallboxen oderWärmepumpen zu verkaufen, können Energieversorger, Hersteller und Großhändlermit unserer Hilfe künftig dauerhafte Energielösungen für ihre Kund*innenanbieten", erläutert ison-Geschäftsführer Sebastian Mahlow. "Das verspricht einelangfristige Kundenbindung sowie eine deutlich höhere Rendite der Anlage. Mitdieser Komplettlösung differenzieren wir uns vom Markt."Dr.-Ing. Carsten Bether, Chief Product Officer (CPO) von Kiwigrid, ergänzt: "Wirfreuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem starken Partner ison bei derEntwicklung einer kombinierten Direktvermarktung in Verbindung mit dynamischenTarifen und lokaler Optimierung in der Kopplung der Sektoren: (lokaler) Strom,Mobilität und Wärme. Davon werden Energieversorger und Verbraucher*innengleichermaßen profitieren. Wir haben zum Ziel, im Laufe des Jahres 2023Endnutzer*innen erstmals die Teilnahme am Energiemarkt zu ermöglichen und denMarktzugang damit weiter zu liberalisieren. Perspektivisch, in 2024, wird dasWhite-Label-Produkt über unsere Plattform allen Kunden der beiden Unternehmensowie deren Installateur*innen und Endnutzer*innen, zur Skalierung ihrer eigenen