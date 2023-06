Derweil hoben die australischen Währungshüter angesichts einer zuletzt überraschend starken Teuerung den Leitzins an, was bei den Anlegern auf wenig Begeisterung stieß: Der hiesige Leitindex S&P ASX 200 sank um 1,2 Prozent auf 7129,60 Punkte.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag erneut eine durchwachsene Entwicklung gezeigt. Während es in Japan und Hongkong weiter bergauf ging, hielt die Schwäche an den chinesischen Festlandsbörsen an. In Australien drückte eine Leitzinsanhebung auf die Stimmung.

