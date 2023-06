US-Staatsanleihen - Zinsen sichern?

In den vergangenen knapp 15 Monaten erhöhte die amerikanische Notenbank FED insgesamt zehn Mal den Leitzins. Aktuell liegt der US-Leitzins bei 5,25 Prozent. Eine so starke Zinsanhebungsorgie gab es seit 1980 nicht mehr. Dies hatte enorme Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die Zeit der Null- und Minuszinsen ist somit – zumindest vorerst – passé. Des Schuldners Leid ist des Gläubigers Freud. Anleger und Zinsjäger finden wieder bessere Zinsen vor. Vor allem US-Staatsanleihen rücken dabei in den Fokus von Investoren. Sollten die hohen Zinsen jetzt langfristig gesichert werden?

