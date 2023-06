Loady stellt erstmalig eine einheitliche Plattform für Ladeanforderungen bereit / Das Startup löst ein fundamentales Problem in der Transportlogistik (FOTO)

Mannheim (ots) - Kostendruck, Optimierung und Digitalisierung stellen

Unternehmen und Speditionen vor immer größere Herausforderungen. Wer auf dem

Markt wettbewerbsfähig sein möchte, muss handeln. Das bedeutet: Prozesse

automatisieren, Kosten reduzieren und gleichzeitig mehr Kunden gewinnen und

Leads generieren.



Unterschiedliche Informationsquellen und -formate bremsen die Digitalisierung in

der Logistik aus





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gerade in der Logistik gibt es noch ausgesprochen viele digitale Baustellen. Biszu 5% der ankommenden LKWs an Lade- und Entladestellen werden abgelehnt, weilder Transport aufgrund fehlender Informationen nicht richtig geplant oder diestandort- oder produktspezifischen Anforderungen nicht erfüllt sind. Davon sindalle Logistikpartner unmittelbar betroffen: Verlader, Logistikdienstleister undWarenempfänger. Trotz des digitalen Umbruchs, der in der Transportlogistik inden letzten 10 Jahren stattgefunden hat, sind Telefon, Email, Fax und Excelweiterhin an der Tagesordnung. Dass die Digitalisierung der komplexen B2BLogistik nur schleppend voran geht, zeigt auch der Wirtschaftsindex DIGITAL(https://amagno.de/digitalisierung-was-ist-das-teil-3/29224/) , in dem dieLogistikbranche den unschönen vorletzten Platz im Ranking einnimmt.Von digitalen Initiativen weitgehend unberührt, besteht ein fundamentalesProblem fort: relevante Informationen für das Be- und Entladen sind nichtzuverlässig verfügbar und schränken die Liefer- und Planungssicherheit ein.Diese Informationen halten Verlader und Spediteure nämlich immer nochindividuell, jeder für sich und in unstrukturierter Form und unterschiedlichenFormaten nach. Das beschert allen Beteiligten nicht nur enorme Aufwände in derDatenhaltung und dem Datenabgleich, sondern führt unweigerlich zu Fehlern undMissverständnissen, die sich wiederum in LKW-Ablehnungen, unnötigen Wartezeiten,verlorenen Ladeslots und Extrakilometern manifestieren.Hier ein paar Beispiele aus der Praxis:- Ein LKW kommt zwar innerhalb der Öffnungszeiten des Industriestandorts an,aber zu spät zum Entladen für den Schichtbetrieb an der jeweiligenProduktionsstätte - also muss er warten oder am nächsten Tag wiederkommen.- Notwendiges technisches Equipment, Sicherheitsausrüstung oder zur Annahmeerforderliche Dokumente sind nicht vorhanden - also müssen diese besorgtwerden, bevor es weitergehen kann.- Der Fahrer verfährt sich auf dem Werksgelände aufgrund einer neuen Baustelleoder kennt den Abfertigungsprozess nicht - also verliert er den zugeteilten