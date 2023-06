Die Rindfleischindustrie weitet ihr Engagement für das sozioökologische Überwachungsprotokoll auf ganz Brasilien aus

Durch die Zusammenarbeit zwischen ABIEC und Imaflora könnte die Zahl der Fleischverpacker, die beim Vieheinkauf einheitliche sozioökologische Kriterien anwenden, von 16 auf 39 steigen

SÃO PAULO, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Imaflora und der Verband der brasilianischen Rindfleischexporteure (ABIEC) gaben heute bekannt, dass ABIEC sich offiziell dem gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft entwickelten Boi na Linha -Protokoll (Beef On Track) angeschlossen hat, um sozioökologische Kriterien beim Viehkauf in ganz Brasilien zu etablieren. Derzeit befolgen von den 39 ABIEC-Mitgliedern bereits 16 die Vorgaben des Protokolls, darunter die drei größten in Brasilien. Ziel der Kooperation ist es, den Standard auf alle Mitglieder auszuweiten.