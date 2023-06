US-Aktien - gemessen am Leitindex S&P 500 - handeln seit gestern in einem neuen Bullenmarkt (Anstieg von 20% vom Tief): jetzt ist die Euphorie groß, die US-Medien überschlagen sich, alle Parameter sind voll auf Euphorie geschaltet (VIX, Fear and Freed Index, Stimmung der US-Privatinvestoren, Put-Call-Ratio). Dazu der Nasdaq mit einem neuen Jahreshoch und dabei weit über seinem Bollinger-Band (passiert sehr selten), heute wieder getrieben durch die Tech-Aktien wie Tesla (11.Tag in Folge mit Gewinnen). Dann aber setzten Gewinntmitnahmen ein. Sind das nur Gewinnmitnahmen - oder vielleicht doch der Hochpunkt der Bärenmarktrally? Das werden wir wahrscheinlich erst nächste Woche nach den US-Inflationsdaten (Dienstag) , der Fed-Entscheidung (Mittwoch) und dem großen Verfall (Freitag) wissen. Die Märkte gehen fest davon aus, dass die Fed nächste Woche nicht die Zinsen anheben wird..

