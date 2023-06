MicroVision zieht Emissionsangebot von Stammaktien zurück

REDMOND, WA / ACCESSWIRE / 14. Juni 2023 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Festkörper-Automobil-LiDAR- und modernen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen aufgrund der Marktvolatilität sein geplantes Emissionsangebot von Stammaktien zurückgezogen hat.

„Im Interesse der Erzielung des besten Werts für unsere Aktionäre haben wir beschlossen, unser zuvor angekündigtes Emissionsangebot von Stammaktien zurückzuziehen“, so Sumit Sharma, Chief Executive Officer. „Wir haben uns über das Interesse an der Story von MicroVision gefreut, aber angesichts der Marktvolatilität und der jüngsten Aktienkursentwicklung wollen wir andere Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung mit dem Fokus auf den Shareholder Value prüfen. Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung durch unsere Aktionäre, die wir auf unserer Jahreshauptversammlung im vergangenen Monat erfahren haben.“

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die angebotenen Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in Ländern verkauft werden, in denen ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Landes ungesetzlich wäre.

Über MicroVision

Mit über 350 Mitarbeitern und einer globalen Präsenz in Redmond, Detroit, Hamburg und Nürnberg ist MicroVision ein Vorreiter im Bereich der MEMS-basierten Laserstrahl-Scannertechnologie, bei der MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen in einer geschützten Technologie zusammengeführt werden, um bestehende und neue Märkte zu bedienen. Mit seinem integrierten Ansatz nutzt das Unternehmen seine firmeneigene geschützte Technologie, um Lidar-Sensoren und -Lösungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und für nicht-automobile Anwendungen wie Industrie, intelligente Infrastruktur und Robotik anzubieten. Das Unternehmen nutzt seine Erfahrung bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Mikro-Display-Engines, interaktiven Display-Modulen und Lidar-Modulen für den Verbrauchermarkt.