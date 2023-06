Drone Delivery Canada erhält Genehmigung für BVLOS-Flüge und Gefahrguttransporte im Rahmen seines kommerziellen Care by Air-Projekts

TORONTO, ONTARIO – 15. Juni 2023 / IRW-Press / – Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) ist stolz darauf bekannt zu geben, dass das Unternehmen die offizielle Genehmigung für Flüge außerhalb der Sichtweite (Beyond Visual Line-of-Sight - „BVLOS“) in Verbindung mit dem Transport gefährlicher Güter für seine Care by Air-Drohnenroute erhalten hat, was ein bedeutendes Etappenziel in der Entwicklung seiner Drohnenlieferkapazitäten im Gesundheitsmarktsegment darstellt.