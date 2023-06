Asep Inc. unternimmt letzte Schritte für eine Notierung an der NASDAQ

VANCOUVER, BC, 16. Juni 2023 / IRW-Press / Asep Medical Holdings Inc. („Asep Inc.“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ8) freut sich sehr bekannt zu geben, dass das Unternehmen derzeit die letzte Fassung seiner Registrierungserklärung (Registration Statement) für die geplante Notierung und den Handel seiner Stammaktien an der Börse NASDAQ erstellt.

Das Unternehmen hat eine in New York ansässige Anwaltskanzlei, Sichenzia Ross Ference LLP, beauftragt, die Federführung bei der Erstellung der Registrierungserklärung F-1 für die NASDAQ zu übernehmen und die Kommunikation mit der Börse NASDAQ zu handhaben. Clark Wilson LLP fungiert weiterhin als Rechtsberater in Kanada. Als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für die USA und Kanada wurde Manning Elliott LLP beauftragt. Wie bereits gemeldet, unterzeichnete Asep Inc. im Zusammenhang mit dem Prozess der Börsennotierung außerdem eine Vereinbarung mit einer führenden, in New York angesiedelten Investmentbank, Aegis Capital Corporation.

Dr. Robert E. W. Hancock, der Gründer, Chairman und CEO, nahm dazu wie folgt Stellung: „Die NASDAQ verfügt über sehr hohe Standards für die Unternehmen, die sie akzeptiert, insbesondere im Hinblick auf Finanz-, Liquiditäts- und Corporate-Governance-Kriterien. Wir arbeiten mit Nachdruck mit Aegis, unserem Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer, zusammen, um unsere Registrierungserklärung fertig zu stellen und bei der SEC einzureichen.“

Über Asep Medical Holdings Inc.

Asep Medical Holdings Inc. (asepmedical.com) ist bestrebt, das globale Problem des Antibiotikaversagens anzugehen, indem neuartige Lösungen für bedeutende medizinische Bedürfnisse in der Humanmedizin entwickelt werden. Das Unternehmen entstand durch eine Konsolidierung von drei bestehenden Privatunternehmen, allesamt mit Technologien in fortgeschrittener Entwicklung: Sepset Biosciences Inc. (proprietäre Diagnosetools zur frühzeitigen und rechtzeitigen Erkennung von Sepsis), ABT Innovations Inc. (Breitbandtherapeutika zur Behandlung von multiresistenten Biofilm-Infektionen) und SafeCoat Medical Inc. (eine antibakterielle Peptid-Beschichtungstechnologie für medizinische Geräte).