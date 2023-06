Heute die Anhörung von Fed-Chef Powell vor dem US-Senat - gestern konnte sich die Wall Street nach anfänglicher Schwäche erholen, weil Tesla und Nvidia stark zulegen konnten und damit einmal mehr die Schwäche des Gesamtmarkts kaschierten (gestern 10 von 11 Sektoren des &P 500 im Minus - nur Consumer Discretionary im Plus, also der Sektor, in dem Tesla ist). Die Frage ist vor allem bei Nvidia nun nur noch, wann der Einbruch kommt, nicht ob er kommt - angesichts einer Bewertung, die nun beim 40-fachen des Jahresumsatzes liegt. Nach der Pressekonferenz letzten Mittwoch nach der Zins-Entscheidung starteten die Märkte mit der Pressekonferenz von Powell eine Rally - man nimmt die Fed offenkundig an der Wall Street nicht mehr ernst. Was wird der Fed-Chef heute sagen?

Hinweise aus Video:

1. Fed-Chef Powell vor Aufgabe, Pause bei Zinsen zu erklären

2. Dax: An der 16.000-Punkte-Marke fällt die Richtungsentscheidung

Das Video "Vor Fed-Chef Powell: Tesla und Nvidia retten die Märkte!" sehen Sie hier..