Canada Silver Cobalt Works meldet Einreichung des Jahresabschlusses und des Abschlusses für das erste Quartal

Handelsunterlassungsanordnung widerrufen

Coquitlam, BC, 20. Juni 2023 / IRW-Press / Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen geprüften Konzernabschluss für das zum 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr und den verkürzten Konzernzwischenabschlusses für das zum 31. März 2023 abgeschlossene Quartal sowie die dazugehörige Darstellung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (Management’s Discussion and Analysis/MD&A) und die Zertifizierungen des CEO und des CFO eingereicht hat. Die Dokumente sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar, der Jahresabschluss und die MD&A ebenfalls auf der Website des Unternehmens unter www.canadasilvercobaltworks.com/investors.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass die British Columbia Securities Commission die am 2. Mai 2023 ausgestellte Handelsunterlassungsanordnung (Management Cease Trade Order, „MCTO“) widerrufen hat. Die MCTO untersagte dem Chief Executive Officer und dem Chief Financial Officer des Unternehmens den Handel von Wertpapieren des Unternehmens, beeinträchtigte jedoch nicht die Fähigkeit von Personen mit Ausnahme des CEO und des CFO, die Wertpapiere des Unternehmens zu handeln.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, „NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada“, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.