ChatGPT stört Aktien-Analysten-Business: Epochaler Wandel? Exaktere Kursziele?

Künstliche Intelligenz (KI) ist drauf und dran, unzählige Lebensbereiche von Grund auf zu revolutionieren. Von diesem Versprechen bleibt der Finanzsektor nicht verschont: In einer neuen Studie der University of Florida mit dem Titel "Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models" untersuchen Forschende, wie ChatGPT bei der Vorhersage von Aktienmarkt-Renditen abschneidet.

Dazu fütterten die Studienautoren ChatGPT und andere vergleichbare Sprachmodelle in einem ersten Schritt mit Artikeln und Pressemitteilungen unterschiedlicher Nachrichtenplattformen. Daraufhin ließen sie die KI bestimmen, ob eine bestimmte Schlagzeile eine gute, schlechte oder irrelevante Nachricht für den Aktienkurs eines Unternehmens ist – eine klassische Sentimentanalyse also.