Wer macht das KI-Rennen hinter Nvidia: zwei Aktien in Lauerstellung!

Als potenzielle Gewinner im Wettstreit der besten KI-Chips nennt die Bank of America (BofA) die Aktien von Marvell Technology und Broadcom. Ihre Rolle im Bereich Netzwerk-Halbleiter sollten Investoren nicht unterschätzen. In Grafikverarbeitungseinheiten spielen sie demnach für viele KI-Modelle eine wichtige Rolle. "Ethernet (die kabelgebundene Datenübertragung innerhalb eines lokalen Netzwerks) bietet ein breiteres Spektrum an Arbeitslasten, von solchen, die eine hohe Bandbreite benötigen, bis hin zu solchen, die Erweiterbarkeit erfordern", so BofA-Analyst Vivek Arya in einer Research-Note.

Insbesondere die zunehmende Nachfrage nach höheren Datenraten sollte den Bedarf an verbesserten Netzwerkinfrastrukturen erhöhen, wovon Marvell und Broadcom profitieren könnten. Laut Aya ergebe sich für Marvell ein Marktanteil von mehr als 75 Prozent, was dem Chipunternehmen 1,4 Milliarden US-Dollar einbringen könnte. Er hob sein Ziel für Marvell von 70 auf 75 US-Dollar an. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von circa 25 Prozent.