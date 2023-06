Kissigs Kloogschieterei: Künstliche Intelligenz? Natürlich! Natürlich? Nein, künstlich…

Nun ist also Künstliche Intelligenz der neuste 'Hot Stuff'. Jeder hat das, jeder nutzt das und zwar schon seit Jahrzehnten. Is klar.... Und natürlich enthält inzwischen jede Schlagzeile einen mehr oder weniger sinnvollen Verweis auf KI. Überwiegend ist das alles Quatsch, reines Clickbaiting.





Und doch darf man nicht ignorieren, dass KI unser Leben verändern wird. Jetzt, sofort, in diesem Moment. Und zwar in einer bisher nicht für möglich gehaltenen Geschwindigkeit. 'Generative KI' ist eben mehr, sie lernt und sucht sich eigene Aufgaben. Deshalb wird sie in vielen Bereichen schnell zum Einsatz kommen und etablierte Prozesse und Abläufe verdrängen. Wer hierbei nicht mitmacht, kann schnell zum alten Eisen gehören und den Anschluss verlieren. Das erzeugt bei vielen Menschen Enthusiasmus, aber bei ebenso vielen Angst. Ängste, die es auch schon gab, als Maschinen den Menschen zu verdrängen suchten und als dann Computer Menschen ersetzten. Wie wir heute wissen, gab es große Veränderungen, ganze Berufsbilder sind verschwunden, aber unterm Strich wuchs die Zahl der Arbeitsplätze und der Beschäftigten an - nur eben in anderen und neuen Bereichen. Nicht jeder wird sich weiterqualifizieren können und doch ist das die einzige Chance, nicht doch ausgemustert zu werden.





Don't fight fear the Hype

Kompetenzbereich zählt, und das dürfte wohl auf die meisten von uns zutreffen, dann können wir es uns einfach machen und auf die Schwergewichte setzen, die hier bereits eine führenden Rolle spielen. Wie Microsoft, Alphabet, Adobe – oder eben auch NVIDIA (idealerweise zu deutlich günstigeren Kursen). Als Anleger müssen wir nicht auf den Hype aufspringen, aber wir sollten ihn auch nicht ignorieren.





»Was ein Investor braucht, ist die Fähigkeit, ausgewählte Unternehmen richtig zu bewerten. Man muss nicht in jedem Unternehmen ein Experte sein, auch nicht in vielen. Man muss nur in der Lage sein, Unternehmen in seinem Kompetenzbereich zu bewerten. Die Größe dieses Kompetenzbereichs ist nicht sehr wichtig, seine Grenzen zu kennen, ist jedoch unerlässlich. (...) Bleibe in Deinem Kompetenzkreis und investiere nicht in Bereiche, von denen Du nichts verstehst. Denn das Risiko von Fehlentscheidungen steigt ansonsten exponentiell an.« Warren Buffett)





Also, es muss nicht immer das Speedboat sein, auch die Yacht führt einen zum Ziel. Und das auch noch sehr viel bequemer und sicherer… ツ