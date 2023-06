W.P. Carey im Portrait: Alleskönner-REIT im Sonderangebot?

In diesem Portrait geht es um W.P. Carey , einen Real Investment Trust (REIT), der in gewerbliche Immobilien investiert, um diese langfristig zu vermieten. Das Portfolio umfasst mehr als 1.250 Immobilien, die sich auf verschiedene Branchen aufteilen wie Büros, Warenhäuser, Logistik, Hotels oder Self-Storage. Aufgrund dieser breiten Aufstellung wird der REIT dem Sektor 'Diversified' zugeordnet und ist dort mit einer Marktkapitalisierung von 16,5 Mrd. USD der mit Abstand größte Player. Darüber hinaus ist der REIT auch regional diversifiziert, denn 62 % der Mietumsätze werden in den USA erzielt und 36 % in Europa.