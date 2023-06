Latin Resources Ltd. (Symbol Frankfurt: XL5/ WKN A1C35K/ ISIN AU000000LRS6/ Symbol ASX: LRS) hat am 20.Juni 2023 das bereits angekündigte Ressourcenupdate veröffentlicht. Die Erwartungen wurden weit übertroffen. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 wurde auf der Colina Lagerstätte ein Bohrprogramm zur Ressourcendefinition mit Fokus auf maßgebliche Pegmatitvorkommen durchgeführt, die südwestlich an die bestehenden erste Colina-Mineralressourcenschätzung angrenzen. Das erfolgreiche Programm führte zu einer Ressourcendatenbank mit insgesamt 135 Diamantbohrlöchern und 39.033 Meter Bohrkernen zusammen mit den Bohrergebnissen, die zuvor am 6. Juni 2023 veröffentlicht wurden. Die außergewöhnlich hohe Entdeckungsrate von über einer Million Tonnen Ressource pro tausend Bohrmetern ist exzellent.

Mit der Überprüfung der neuen Bohrergebnisse und des aktualisierten geologischen Modells für Colina konnte die gesamte Ressource um 241 % von 13,25 Mio. Tonnen auf 45,2 Mio. Tonnen gesteigert werden, was zu 1,5 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent ("LCE") führt. Die aktualisierte erste Ressource ergab ebenfalls einen signifikanten Anteil von 67 %, der in die JORC-Kategorien "gemessen" und "angezeigt", also Measured und Indicated, eingestuft wurde. Measured und Indicated sind natürlich die beiden höchsten Klassen. Die erste Wertstudie ist auf dem Weg wird im dritten Quartal 2023 vorliegen. Die jetzige Lagerstätte bietet dazu noch sehr gutes Steigerungspotential durch angrenzende Gebiete, die noch nicht gebohrt wurden.

Die namhafte Investment- und Researchgesellschaft Red Cloud Securities vergleicht Latin Resources bereits jetzt mit Sigma Lithium. Ähnliche Ressource, gleiche Geologie und gleiche Startbedingungen wie sie Sigma Lithium im Jahr 2018 gehabt hat. Sigma Lithium hat mit der Entwicklung zu einer multimilliarden Marktkapitalisierung Latin Resources einen Fahrplan vorgegeben, Latin Resources muss eigentlich nur den Vorgaben folgen. Bitte lesen Sie hierzu auch den Red Cloud Research Report. Das renommierte Haus Canaccord ist noch sehr viel optimistische und führte in theoretischen Berechnungen sogar schon Preise von $1 an, unter Berücksichtigung der Lithiumknappheit und der damit zu erwartenden rasanten Entwicklung des Lithiumpreises. Alle Reports finden Sie als Download auf der Webseite www.rohstoffpower.de.