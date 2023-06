Wirtschaftsdaten sorgten aus Sicht von Analyst Pierre Veyret vom Broker Activtrades für Rückenwind. Die Stimmung der französischen Verbraucher hellte sich im Juni etwas auf. Das Konsumklima stieg auf den höchsten Stand seit gut einem Jahr. Zudem schwächte sich in Italien der Anstieg der Verbraucherpreise im Juni etwas deutlicher als erwartet ab./edh/he

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Dank positiver Konjunkturdaten und guter US-Vorgaben haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 4344,75 Punkten. Der französische Cac 40 stieg um 0,98 Prozent auf 7286,32 Zähler. Der britische FTSE 100 legte um 0,52 Prozent auf 7500,49 Punkte zu.

