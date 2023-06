DEWB: Potenzialwert etwas gestiegen

DEWB ist nach Darstellung von SMC-Research die Refinanzierung der Anleihe gelungen, außerdem gab es gute Nachrichten von einer Beteiligung. SMC-Analyst Holger Steffen rechnet mit einem weiterhin positiven Newsflow und sieht die Aktie als spekulativen Kauf.

DEWB sei laut SMC-Research in einem schwierigen Umfeld die Refinanzierung der Anleihe geglückt, das sei eine positive Nachricht. Weitere Papiere in einem Volumen von 3,6 Mio. Euro können noch platziert werden und dienen damit als Finanzierungsreserve für den Ausbau des Portfolios, so die Analysten.