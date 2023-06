Gewinnrückgang bei Modehändler H&M - Licht am Horizont - Kurssprung

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Modehändler H&M hat im zweiten Quartal weniger verdient. Hohe Rohstoff- und Frachtkosten sowie der starke US-Dollar hätten das Ergebnis belastet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mit. Die Ergebnisse fielen jedoch besser aus als erwartet. Konzernchefin Helena Helmersson sieht zudem Licht am Horizont und eine zunehmende Entspannung auf der Kostenseite. Am Finanzmarkt sorgten die Nachrichten für einen Kurssprung.

Die Aktie stieg in einem verhaltenen Gesamtmarkt am Morgen deutlich. Zuletzt gewann der Wert rund elf Prozent. Auch andere Titel der Branche wie etwa Inditex profitierten. Mit den Kursgewinnen setzten H&M ihren Höhenflug seit Jahresbeginn fort. Die Aktie hat sich mit rund 40 Prozent Anstieg fast doppelt so stark wie der Einzelhandelssektor entwickelt.