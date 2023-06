Das BioMed X Institute startet sein erstes Forschungsprojekt mit Sanofi zur Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Arzneimittelentwicklung

HEIDELBERG, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 29. Juni 2023 / BioMed X, ein unabhängiges deutsches Forschungsinstitut, gibt den Start seines ersten Forschungsprojekts in Zusammenarbeit mit Sanofi bekannt: „Next Generation Virtual Patient Engine for Clinical Translation of Drug Candidates“ (VPE). Ziel dieses Forschungsprojekts ist es, eine vielseitige Computerplattform zu entwickeln, die die Wirksamkeit der ersten oder besten Arzneimittelkandidaten ihrer Klasse in virtuellen Patientenpopulationen mit bisher unerreichter Genauigkeit vorhersagen kann. Damit soll einer der kritischsten Engpässe der Pharmaindustrie von heute behoben werden: die 90-prozentige Misserfolgsrate neuer Arzneimittelkandidaten während der klinischen Entwicklung.

Das neue Forschungsteam wird von Dr. Douglas McCloskey geleitet, einem Wissenschaftler und Unternehmer, der vom Management von Sanofi und BioMed X Institute gemeinsam für die Position des Gruppenleiters ausgewählt wurde. „Das Scheitern der meisten Arzneimittelkandidaten während der klinischen Entwicklung ist auf eine mangelnde Wirksamkeit im Vergleich zur Standardbehandlung zurückzuführen. Unsere Aufgabe ist es, eine Plattform zu entwickeln, mit der Kandidaten für die Medikamentenentwicklung an virtuellen Patienten getestet werden können, um nur die besten Kandidaten in die klinische Phase zu überführen“, erklärt der neu ernannte Gruppenleiter des VPE-Teams. „Zur Bewältigung dieser Herausforderung wird unser Team bei BioMed X die Grenzen der In-silico-Arzneimittelentdeckung und -entwicklung mithilfe unserer KI-Expertise und der Unterstützung unserer Industriepartner weiter verschieben“, fügt Dr. McCloskey hinzu.

Christian Tidona, Gründer und Managing Director des BioMed X Institute: „Nachdem wir zwei Jahre lang in Zusammenarbeit mit unserem strategischen Partner in Israel, AION Labs, an KI-gestützten Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsprojekten gearbeitet haben, sind wir nun bereit, unser erstes KI-basiertes Forschungsteam im deutschen Heidelberg zusammen mit unserem neuen Pharmapartner Sanofi einzurichten.“