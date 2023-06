Dividenden-Königin bietet verlässliche Einnahmen und kräftiges Aufwärtspotenzial

In so einem Umfeld nehmen Investoren gerne Zuflucht in Anlagen, die verlässliche Einnahmen bringen. Vor allem, wenn diese Gewinne unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung weiter ins Portemonnaie fließen.

Wer sich auf Unternehmen konzentriert, die solide Fundamentaldaten und einen robusten Cashflow bieten, und die zudem auch in der Vergangenheit stets attraktive Dividenden ausgeschüttet haben, der hat in turbulenten Märkten die Nase vorn und kann auch langfristig von dieser Strategie profitieren.