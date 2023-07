Im Fokus: Anleger schauen auf Konjunkturdaten aus den USA, China und Deutschland

Tipp der Woche l: Eine Aktie, die mit hoher Erwartung in die zweite Jahreshälfte geht, ist dieser Geheimtipp mit 100 Prozent Comeback-Potenzial . Welche Aktie dahintersteckt, erfahren Sie in diesem kostenlosen Report.

01:50 Uhr, Japan: Tankan Q2/23

02:30 Uhr, Japan: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

03:45 Uhr, China: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

08:30 Uhr, Schweiz: BFS Landesindex der Konsumentenpreise 06/23

09:00 Uhr, Polen: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

09:45 Uhr, Italien: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

09:50 Uhr, Frankreich: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 Uhr, Deutschland: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Deutschland: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Mai 2023

10:00 Uhr, Griechenland: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

15:45 Uhr, USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 05/23

16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/23

