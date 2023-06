Kissigs Portfoliocheck: Value Investor Bill Nygren setzt jetzt auf die Ratings von Moody‘s

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.

Bei meinem 228. Portfoliocheck beschäftige ich mich mal wieder mit Bill Nygren, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann.

Bill Nygren fährt einen fokussierten Investmentstil mit einigen wenigen, ausgesuchten Werten. Zum Ende deshatte er 57 Werte im Depot und damit eines weniger als im Vorquartal; zwei Unternehmen sind ganz neu an Bord. Seine Turnoverrate ging gegenüber dem Vorquartal nochmals zurück auf nun 6 % nach zuvor 9 und 11 %. Der Finanzsektor bleibt mit einer unveränderten Gewichtung von 32,0 % (Q4/22: 32,4 %) unangefochtener Spitzenreiter in Billy Nygrens nun 14,8 Mrd. USD schwerem Oakmark Funds-Portfolio; Ende des Vorquartals lag der Wert noch bei 13 Mrd. USD. Communication Services folgen ihnen mit 18,5 % (Q1/22: 17,9 %) vor zyklischen Konsumwerten mit 14,5 % (Q4/22: 14,2 %) und Technologiewerten mit 14,3 % (Q4/22: 13,3 %). Industriewerte behaupteten sich mit 8,5 % (Q4/22: 9,3 %) auf dem fünften Rang vor Energiewerten mit nur noch 5,7 % (Q4/22: 6,4 %).

Die größte Position in Nygren Depot bleibt die Google-Mutter, deren Depotanteil sich sogar von 3,5 auf 3,9 % erhöht hat. Nygren sieht zwar die großen Herausforderungen, die Google durch den vonunterstützten KI-Chatbot ChatGPT und die Einbindung in Bing mit sich bringt, glaubt aber weiterhin an Googles Wettbewerbsvorsprung und anhaltenden Burggraben – und die Stärke von 'Bard'. Nur knapp dahinter folgt. als Nygrens zweitgrößte Position und auf den dritten Rang verbessert hat sich Datenbankspezialist