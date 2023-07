Der Wasserstoffmotor ist start-bereit (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Industrie, Wissenschaft und Arbeitnehmer demonstrieren

Schulterschluss bei "Wasserstoffmotor Live"



Staatssekretär Theurer: "Wasserstoff ist nicht der Champagner, sondern das

Tafelwasser für die klimaneutrale Mobilität von morgen"



Daimler Truck-Gesamtbetriebsrat Brecht: "Der Wasserstoffmotor ist bereits aus

der Nische heraus"





Der Wasserstoffmotor ist startbereit. Dieses klare Signal sendet die diesjährige"Wasserstoffmotor Live", veranstaltet von der Allianz Wasserstoffmotor e.V. 24Austeller zeigten auf der "Wasserstoffmotor Live" auf dem Gelände des KarlsruherInstituts für Technologie am 30.Juni das geballte Potential dieserAntriebstechnik. Am Vorabend waren bereits über 500 Besucher auf dasAusstellungsgelände geströmt. Der Wasserstoffmotor demonstrierte in Karlsruheseine Einsatzmöglichkeiten für vielfältige Anwendungen im Nutzfahrzeugsektor.Allerdings müssen in den kommenden Jahren noch massive Investitionen getätigtwerden. "Die Infrastruktur ist und bleibt die offene Flanke für den Durchbruchdes Wasserstoffmotors", betonte Professor Thomas Koch, Vorsitzender der AllianzWasserstoffmotor.Der bereits einsatzfähige Wasserstoffmotor ist ein Signal für den Aufbau einerWasserstofftankstellen-Infrastruktur in Europa, sagte Arnd Franz, CEO von Mahleauf der "Wasserstoff Live". Der Technologie-Mix, zu dem auch derWasserstoffmotor zählt, ist nach den Worten von Franz für das Erreichen derambitionierten EU-Klimaziele unverzichtbar. Franz: "Wasserstoff hat dasPotenzial, viele Nutzfahrzeuge besonders schnell klimaneutral zu machen."Für viele Anwendungen im Nutzfahrzeugsektor stellt für Jan-Oliver Röhrl,Bereichsvorstand bei Bosch Powertrain Solutions, der Wasserstoffmotor "dieeinzige sinnvolle Lösung" dar. Gerade unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit undder Resilienz sprechen viele Argumente für diesen Antrieb. So benötigt dieProduktion des Wasserstoffmotors - anders als die Elektro-Batterie - keineknappen Rohstoffe wie Nickel, Iridium oder Lithium sowie keine Seltenen Erden,die ganz überwiegend aus China stammen.Ein Plädoyer für Technologieoffenheit und damit auch für den Wasserstoffmotorhielt der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Michael Theurer. DieKlimaschutzziele in Europa können Theurer zufolge nur mit Hilfe aller zurVerfügung stehenden Technologien erreicht werden. Der Staatssekretär kündigteauf der "Wasserstoffmotor Live" in Karlsruhe an, dass es Anfang 2024 einenFörderungsaufruf für 100 neue Wasserstofftankstellen in Deutschland geben wird."Wir brauchen klimaneutrale Antriebe für die Straße", sagte Theurer in seinem