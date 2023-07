Mega-Hausse bei Rivian-Aktie: Das hat Amazon damit zu tun

Rivian arbeitet daran, die Produktion weiter hochzufahren und eine Reihe von Lieferkettenproblemen zu überwinden. Am gestrigen Montag bekräftigte der Autobauer die frühere Prognose, in diesem Jahr 50.000 Elektrofahrzeuge herzustellen. Im Jahr 2022 wurden nur knapp 25.000 Fahrzeuge produziert. Rivians Topmanager hatten den Mitarbeitern im März intern mitgeteilt, dass in diesem Jahr eine Produktion von 62.000 Fahrzeugen möglich sei, wie Bloomberg berichtete.

Rivian kündigte außerdem gemeinsam mit Partner Amazon die Einführung der speziell für den Onlinehändler entwickelten Elektrolieferwagen in Deutschland an. So sollen in den kommenden Wochen über 300 Fahrzeuge in Berlin, München und Düsseldorf auf die Straße kommen, wie beide Unternehmen in der Nacht mitteilten. Die europäischen Lieferwagen sind kürzer und dünner als die US-Modelle. Bis zum Jahr 2023 will Amazon 100.000 Rivian-Lieferwagen einsetzen und so dem Ziel näherzukommen, bis 2040 CO₂-neutral zu arbeiten.

Rivian kämpft weiterhin darum, seinen Status als führender Anwärter unter einer Reihe von Elektro-Startups zu behaupten. Der Tesla-Rivale hat 2021 ein Blockbuster-Marktdebüt hingelegt, kämpft seitdem aber mit Problemen in der Lieferkette und einem starken Rückgang des Marktwerts des Unternehmens. In der Folge haben die Titel im vergangenen Jahr mehr als 80 Prozent ihres Wertes verloren.

Im gestrigen verkürzten US-Handel stiegen die Aktien in Teslas Windschatten um über 17 Prozent. Die diesjährige Performance liegt mit einem Plus von rund sechs Prozent weit hinter anderen E-Autotiteln zurück.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion