Drone Delivery Canada begrüßt die Veröffentlichung der neu vorgeschlagenen Sicherheitsvorschriften für Drohnen zur Unterstützung des BVLOS-Flugbetriebs

TORONTO, ONTARIO – 5. Juli 2023 / IRW-Press / - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) möchte Transport Canada für die Veröffentlichung seiner bahnbrechenden Sicherheitsvorschriften für Drohnen im Hinblick auf den Flugbetrieb außerhalb der Sichtweite (Beyond Visual Line-of-Sight /„BVLOS“) preisen. Dieser wichtige Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Drohnenindustrie dar, der nie dagewesene Möglichkeiten eröffnet und die Zukunft der Drohnenlieferungen in Kanada stärkt.

Der am 23. Juni 2023 bekannt gegebene Verordnungsentwurf von Transport Canada zeigt das Engagement der Regierung, Innovationen zu fördern und gleichzeitig der Sicherheit in der sich schnell entwickelnden Welt der unbemannten Flugsysteme Vorrang einzuräumen. Durch die Ausweitung des Regelungsrahmens und damit des Einsatzbereichs von Drohnen auf BVLOS-Flüge erwartet DDC zahlreiche Vorteile, die die Landschaft der Zustellservices revolutionieren und den Kunden im ganzen Land mehr Effizienz und Komfort bieten werden.

Mit der Einführung des BVLOS-Betriebs sieht DDC die folgenden Vorteile für seine drohnengestützten Zustellungsaktivitäten:

Erhöhte Reichweite: Mit dem BVLOS-Flugbetrieb kann DDC abgelegene und unterversorgte Gebiete leichter erreichen. Die größere Reichweite wird dazu beitragen, die Kluft zwischen städtischen und ländlichen Gemeinden zu überbrücken, sodass Kunden in bisher schwer zugänglichen Regionen von effizienten, zuverlässigen und pünktlichen Lieferungen profitieren können.

Gesteigerte Effizienz: Durch die Verringerung des Aufwands für die Durchführung des BVLOS-Flugbetriebs können Drohnen nun ihre Flugwege optimieren, was die Reisezeit erheblich verkürzt und die betriebliche Effizienz verbessert. Das Liefernetz von DDC kann größere Mengen an Paketen bewältigen, was die Geschwindigkeit der Zustellung beschleunigt und das Kundenerlebnis insgesamt verbessert.

Erhöhte Sicherheit: Die strengen Sicherheitsvorschriften von Transport Canada für den BVLOS-Flugbetrieb werden sicherstellen, dass DDC und andere Branchenteilnehmer die höchsten Sicherheitsstandards einhalten. Die Implementierung von fortschrittlichen Kollisionsvermeidungssystemen, Echtzeit-Tracking-Technologien und robusten Kommunikationsprotokollen bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene und mindert potenzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Drohnenbetrieb.