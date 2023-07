Launch des Fixed Income One im Juni 2023 Investition in neuen Zinsfonds der LLB Invest KAG (A) von Dr. Andreas Beck & Team ab sofort möglich (FOTO)

Mannheim (ots) - In kürzester Zeit wechselte die EZB von einer Nullzins in eine

Hochzinsphase. Der bekannte Portfoliomanager Dr. Andreas Beck bietet gemeinsam

mit seinem Team seit dem 01. Juni 2023 die Möglichkeit, in einen neuen Zinsfonds

der LLB Invest KAG (A) zu investieren. Wie der Geschäftsführer der Index

Consulting GmbH Nicolas Kocher bestätigte, richtet sich der Fixed Income One

(http://www.income-one.com/) sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden.

Zudem eignet er sich insbesondere für kürzere Anlagezeiträume. Der

Investitionsschwerpunkt liegt in EURO Anleihen mit guter Bonität und kurzer

Laufzeit. Zum Startzeitpunkt beträgt die Umlaufrendite des Anleiheportfolios bei

etwa 4,5 Prozent, bei einer durchschnittlichen Duration von etwa 3,5 Jahren.



Geschäftsführer Nicolas Kocher: "Noch immer geben Banken und Versicherer

mehrheitlich nur einen Bruchteil der Zinserhöhungen an ihre Kunden weiter. Wir

wollten hierfür Abhilfe schaffen und eine zinsstarke Alternative zum Tagesgeld-,

Giro- und Festgeldkonto sowie zum klassischen Sparbuch kreieren. Genau das ist

uns zweifellos gelungen: Mit dem Fixed Income One profitieren Anleger nun in

vollem Umfang von der aktuellen Zinswende."