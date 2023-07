Heute: About You (Q1-Z.), HVs bei Burberry sowie Schaltbau u. das Fed Beige Book

Konjunkturdaten

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 12.07.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Finanzstabilitätsbericht 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 15:45 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 15:45 EUR EZB Lane Rede 16:00 CAN BoC Zins Statement 16:00 CAN Bank of Canada Geldpolitik-Bericht 16:00 CAN BoC Zinssatzentscheidung 17:00 CAN BoC Pressekonferenz 19:00 USA FOMC Mitglied Bostic Rede 20:00 USA Fed Beige Book 22:00 USA FOMC Mitglied Mester Rede



