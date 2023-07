Anlass der Studie: Portfolio Update

Zusammenfassung:

Der Net Asset Value (NAV) von MPH belief sich in Q1 auf EUR188 Mio. gegenüber EUR221 Mio. zum JE22, während der NAVPS seit Jahresanfang um etwa 15% auf EUR43,90 zurückgegangen ist. Der Rückgang ist auf die Wertentwicklung der Portfoliobeteiligungen M1 Kliniken und CR Capital im Zeitraum von Januar bis März zurückzuführen. M1 meldete starke Kennzahlen für das erste Quartal, die die Erwartungen übertrafen, während CRC ihre Positionierung auf dem Markt für umweltfreundlichen Wohnungsbau fortsetzt, gleichzeitig ihre Strategie für erneuerbare Energien konkretisiert, und den Betrieb ihrer Solartec-Beteiligung hochfährt. Die geprüften Zahlen für das Gesamtjahr bestätigten die vorläufigen Ergebnisse von MPH für 2022, und wir haben unser Kursziel auf EUR59 erhöht (zuvor: EUR54), um die aufgestockten Beteiligungen an M1 und CRC zum JE22 zu berücksichtigen. Wir stufen MPH weiterhin mit Kaufen ein.



Abstract:

MPH's Q1 NAV tallied EUR188m vs EUR221m at YE22, while NAVPS has also retreated some 15% YTD to EUR43.9. The NAV decline is traced to the share performances of the M1 Kliniken and CR Capital portfolio holdings during the January-to-March period. M1 reported strong Q1 KPIs, which outperformed expectations. CRC continues position itself in the green home construction market, while crystallising its renewable energy strategy and ramping up operations at its Solartec holding. Full year audited figures confirmed MPH's preliminary 2022 results, and we have upped our target price to EUR59 (old: EUR54) on the increased stakes in M1 and CRC at YE22. We remain Buy-rated on MPH.



