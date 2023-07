Berenberg senkt Dic Asset auf 'Hold' und Ziel auf 7 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Dic Asset von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 7 Euro gesenkt. Das Immobilienunternehmen sei enorm abhängig von einer Markterholung, schrieb Analyst Kai Klose am Montagnachmittag in Reaktion auf die jüngste Gewinnwarnung. Er sei zu optimistisch gewesen, trotz des schon länger schwachen Finanzprofils, räumte der Experte ein./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die DIC Asset Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,89 % und einem Kurs von 4,73EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 7 Euro