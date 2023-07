Auch in Japan ging es nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,49 Prozent fester mit 32 419,33 Punkte und kam damit nach der Schwäche der Vortage wieder ins Laufen. Deutliche Gewinne verzeichnete die Aktien von Sony , nachdem Goldman Sachs die Einstufung auf "Kaufen" erhöht hatte.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg im Sog der US-Technologiewerte dennoch um 2,51 Prozent auf 19 334,42 Punkte. Zudem hatte Ministerpräsident Li Qiang am Vortag die Chefs der bedeutendsten chinesischen Technologieunternehmen getroffen. Dies hatte Hoffnungen auf eine weniger restriktive Haltung der Regierung gegenüber der Branche geweckt. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, kletterte zuletzt um 1,43 Prozent auf 3898,42 Punkte.

Der chinesische Außenhandel war im Juni eingebrochen. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, sanken die Ausfuhren im Vorjahresvergleich um 12,4 Prozent auf rund 285 Milliarden US-Dollar (256 Mrd Euro). Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft gingen demnach um 6,8 Prozent auf rund 215 Milliarden Dollar zurück. Beide Werte fielen noch schlechter aus als von Analysten erwartet. Bereits in den Vormonaten hatte sich der Außenhandel zunehmend abgekühlt.

"Die US-Inflationseuphorie von gestern überstrahlt die chinesischen Handelsdaten", stellte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. "Die jüngsten Handelsdaten aus dem Reich der Mitte werden an den Börsen nicht negativ aufgenommen, auch wenn sie extrem negativ sind."

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag deutlich zugelegt und damit auf die US-Inflationsdaten vom Vortag reagiert. Enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten traten dabei in den Hintergrund.

