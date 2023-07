WIOTC veröffentlicht 2023 World IoT Ranking List Top 500

Die Unternehmen der WIOTRL Top 500 2023, die aus über 90 Ländern ausgewählt wurden, sind hauptsächlich auf IoT-Technologie und digitale Wirtschaft spezialisiert. Die Rangliste ist nach Kategorien in die Listen „Gold", „Silber", „Industrie", „Bronze" und „Potenzial" unterteilt. Microsoft, Huawei, CASIC, IBM, Siemens, Haier und Intel führten die diesjährige Rangliste an. Die Rangliste zeigt den Entwicklungstrend der digitalen Wirtschaft, die vollständig vernetzt ist. Die in der Liste aufgeführten Unternehmen tragen zu mehr als 50 % des weltweiten BIP der digitalen Wirtschaft bei. Gleichzeitig sind sie führend bei der Förderung der innovativen Entwicklung der digitalen IoT-Wirtschaft. Die WIOTRL Top 500 ist mittlerweile die maßgebliche Rangliste für die Entwicklung der digitalen IoT-Wirtschaft.

PEKING, 13. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der World IoT Top 500 Summit 2023, als Auftakt zur World Internet of Things Convention 2023 (WIOTC 2023) , wurde kürzlich erfolgreich in Peking abgehalten. Regierungsvertreter, Botschafter und Berater aus über 20 Ländern, darunter China, Frankreich, die Schweiz, Brasilien, Pakistan und andere Länder, sowie Vertreter internationaler Organisationen wie der UNESCO und des Diplomatic Council nahmen an diesem Gipfel teil. Die 2023 World IoT Ranking List Top 500 (WIOTRL Top 500) wurde auf dem Gipfel offiziell veröffentlicht.

Die vollständige Liste finden Sie hier: http://wiotc.org/en/news/344.html

Das Bewerbungsverfahren für die WIOTRL Top 500 2024 wird im September 2023 beginnen. Die Bewerbung steht weltweit tätigen Unternehmen aller Branchen offen.

Der nachfolgende Link führt zur Bewerbung: http://www.wiotrl.com

Die World Internet of Things Convention oder WIOTC ist eine innovative und gemeinnützige internationale IoT-Kongress-Organisation mit globaler Bedeutung. Der UN-Generalsekretär António Guterres nahm an der WIOTC teil und hielt eine Rede. Seine wichtige Rede wurde auf der offiziellen Website der Vereinten Nationen angekündigt. Die WIOTC 2023 wird vom 20. bis 21. November 2023 in Peking stattfinden. Unter dem Motto „New IoT, New Economy, New Era" (Neues IoT, neue Wirtschaft, neue Ära) wird der jährliche Kongress aus einer Eröffnungszeremonie, dem World New Economic Forum, dem Ambassador Forum sowie zehn weiteren parallelen Foren zu den Themen Industrie, Landwirtschaft, Energie, Fahrzeuge, Finanzen, KI usw. bestehen. Unterdessen werden auf der Jahreskonferenz die entsprechenden Industrieausschüsse gegründet. Wir planen, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Staats- und Regierungschefs aus China, Brasilien, Moldawien, Pakistan und anderen Ländern, Führungskräfte internationaler Organisationen und Unternehmensvertreter zur Teilnahme an der Jahrestagung einzuladen. Wir heißen Unternehmen aus aller Welt zu dieser großartigen Veranstaltung willkommen.

Sehen Sie sich hier die Webseite der WIOTC 2023 an: http://wiotc.org/en/events/convention/2023wiotc/

