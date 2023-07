Nach historischem Crash bei AT&T, Verizon & Co: Das passiert mit den Dividenden

Die jüngste Talfahrt von US-Telekommunikationsaktien scheint zumindest vorerst beendet. Enthüllungen des Wall Street Journal (WSJ) über giftige Bleikabel hatten für Kursverluste gesorgt: Vier führende Unternehmen der Branche, AT&T, Verizon Communications, Lumen Technologies und Frontier Communications Parent, haben seit der Veröffentlichung des Artikels am 9. Juli rund 36 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren, berichtet das WSJ.

AT&T-Aktien notieren aktuell bei 14,21 US-Dollar und verbuchen damit seit Börsenöffnung fast sechs Prozent Plus. Im laufenden Monat haben die Aktien dennoch mehr als 15 Prozent verloren. Am Montag hatte AT&T den niedrigsten Kursstand seit dreißig Jahren erreicht. Auch Papiere von Verizon Communications fielen am Montag um 7,5 Prozent auf etwa 31,5 US-Dollar und schlossen auf dem niedrigsten Stand seit 2010. Seitdem hat sich der Kurs leicht erholt, aktuell notiert Verizon bei 33,65 US-Dollar. Ähnlich düster sieht es bei Frontier Communications Parent und Lumen Technologies aus.