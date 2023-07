DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Neutral'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 131 auf 127 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Polysiliziumpreise dürften kurzfristig unter Druck bleiben, da in China weiterhin hohe Überkapazitäten bestehen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Man erwarte, dass die Nachfrage nach Chemikalien trotz niedriger Lagerbestände bis Ende 2023 schwach bleiben wird. Ab 2024 rechne man mit Entlastungen auf der Energie- und Rohstoffkostenseite./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 16:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2023 / 08:17 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 138,8EUR gehandelt.