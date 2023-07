UBS stuft BILFINGER auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bilfinger auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Industriedienstleister habe Wertsteigerungspotenzial, falls sich die Profitabilität in Richtung der Ziele für 2024 und die Folgejahre entwickle, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In diesem Punkt sei die Unternehmenshistorie allerdings durchwachsen, da Bilfinger etliche Umstrukturierungsprogramme hinter sich habe. Die beiden aktivistischen Investoren unter den Anteilseignern böten Chancen, aber auch Risiken für die Anleger./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 14:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 33,68EUR gehandelt.



