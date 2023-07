DAX – das Top quält die Anleger

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

S&P500 – Unaufgeregter Aufwärtstrend hält weiter an.

Der DAX hält sich auf hohem Niveau stabil. Das ist die gute Nachricht. Weniger gut ist die Tatsache, dass der deutsche Leitindex seit einigen Tagen nicht von der Stelle kommt. Ein Ausbruch nach oben ist weiterhin nicht zu sehen und auch die Umsatztätigkeit spricht nicht dafür, dass das Interesse am deutschen Markt zunehmen würde. Vielmehr haben die Marktteilnehmer Angst vor dem Widerstand, der sich inzwischen etabliert hat. Entsprechend der lustlosen Bewegungen in den letzten Tagen, befinden sich die Indikatoren im neutralen Bereich und helfen bei einer Richtungsfindung kaum weiter. Auch in den kommenden Handelstagen dürfte daher kaum eine Änderung zu erwarten sein.

