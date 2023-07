NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Aktienmarkt hat am Donnerstag gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss etwas an Elan verloren. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab seine Gewinne ab und notierte mit minus 0,07 Prozent auf 35 493,98 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand noch 0,14 Prozent höher auf 4573,25 Zählern. Beflügelt von hohen Kursgewinnen des Facebook-Konzerns Meta sah es im Technologiesektor besser aus: Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,80 Prozent auf 15 623,86 Punkte.

