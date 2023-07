McDonald's steigert Verkäufe trotz Preiserhöhungen - Neue Restaurantformate geplant!

McDonald's hat im zweiten Quartal trotz Preiserhöhungen einen Anstieg der Verkäufe verzeichnet. Die flächenbereinigten Verkäufe stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,7 Prozent. Der Konzernumsatz wuchs um 14 Prozent auf knapp 6,5 Milliarden US-Dollar. Besonders in Großbritannien und Deutschland konnte das Unternehmen im internationalen Geschäft punkten. Der Betriebsgewinn stieg um 81 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar, der Überschuss verdoppelte sich nahezu auf 2,3 Milliarden Dollar. McDonald's profitierte im wichtigen US-Markt von "strategischen Preisanhebungen" sowie von mehr Gästen. Trotz der Preiserhöhungen griffen die Kunden weiterhin zu, jedoch räumte das Unternehmen ein, dass einige Kunden weniger kauften.McDonald's Finanzchef Ian Borden kündigte an, dass mit dem Rückgang der Inflation auch die Preise des Unternehmens sinken werden. Die höheren Energie- und Rohstoffkosten hatten zuvor zu Preiserhöhungen geführt. Nun sieht das Unternehmen jedoch in den meisten Regionen einen Rückgang der Inflation. Borden betonte jedoch, dass die Preisentscheidungen letztendlich von den Franchise-Nehmern getroffen werden, wenn auch mit Empfehlungen von McDonald's.Mit dem guten Geschäftsergebnis sieht McDonald's CEO Chris Kempczinski eine gute Basis, um die Eröffnung neuer Restaurants zu beschleunigen. Das Unternehmen plant auch, neue Restaurantformate zu testen. Ein Beispiel dafür ist ein McDonald's in Texas, in dem nur Essen zum Mitnehmen angeboten wird. Im kommenden Jahr will das Unternehmen auch ein neues Restaurantformat namens CosMc's testen. Details dazu wurden jedoch nicht bekannt gegeben. Kempczinski sagte lediglich, dass es die DNA von McDonald's haben, aber eine eigene Persönlichkeit haben werde. Das Format soll an einigen Standorten getestet werden. CosMc war der Name eines Außerirdischen, der zeitweise in McDonald's Werbung auftauchte.

