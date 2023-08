Drone Delivery Canada schließt erste Drohnenflüge mit dem Canary in einem kommerziellen Setting ab

TORONTO, ONTARIO – 2. August 2023 / IRW-Press / - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 15. Juni 2023 die ersten Flüge mit dem ferngesteuerten Luftfahrzeug (Remote Piloted Aircraft, „RPA“) vom Typ Canary in einem kommerziellen Setting auf der Route Care by Air, die mit 13,4 km die bisher längste kommerzielle Route des Unternehmens darstellt, erfolgreich abgeschlossen hat.

Das Unternehmen führte drei Rundflüge mit dem Canary auf der Route Care by Air durch, wobei alle Flüge in Übereinstimmung mit den kanadischen Luftfahrtvorschriften erfolgten. Der dritte Flug wurde unter Windbedingungen durchgeführt, unter denen das RPA Sparrow nicht mehr hätte fliegen können, was die verbesserte Flugdynamik des Canary gegenüber dem Sparrow belegt.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem RPA Sparrow, weist das Canary in mehreren Flugeigenschaften eine verbesserte Leistung auf. Das Canary absolvierte den Flug auf der Route Care by Air in weniger Zeit (9 % geringere Flugdauer) und mit weniger Batterieverbrauch (42 % weniger). Außerdem erfasste das Canary eine Geräuschreduzierung von 46 % im Vergleich mit dem RPA Sparrow.

Das Canary flog die gleiche Route wie das Sparrow, aber die künftigen Routen dürften effizienter sein, da das Canary in der Lage ist, über Menschen zu fliegen, was direktere Kundenrouten ermöglicht und zu weiteren Reduzierungen der Flugzeit und einer verbesserten Auslastung führen wird.

„Die erfolgreichen kommerziellen Flüge des Canary auf der Route Care by Air stellt einen bedeutenden Meilenstein für unser Unternehmen und die Drohnen-Lieferindustrie insgesamt dar“, erklärte Steve Magirias, der CEO von Drone Delivery Canada. „Wir sind unglaublich stolz auf das Engagement und die Innovation unseres Teams, die uns in die Lage versetzt haben, die Grenzen des Möglichen im Bereich Drohnenlogistik auszutesten. Die eindrucksvolle Leistung des Canary veranschaulicht sein immenses Potenzial, die Lieferketten im Gesundheitswesen zu revolutionieren und das Leben der Menschen konkret zu verändern.“