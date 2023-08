Nevada wird vom Fraser Institute als beste Bergbauregion eingestuft und Majuba umreißt Explorationsziel von 660 Millionen Pfund Kupfer im Projekt Majuba Hill, NV

Nevada wurde mit dem höchsten PPI-Wert von 100 als attraktivster Staat für Bergbauinvestitionen weltweit beurteilt, wie aus der jährlichen Umfrage unter Bergbauunternehmen hervorgeht, die vom Fraser Institute durchgeführt wurde. Diese prestigeträchtige Einstufung unterstreicht die herausragende Stellung Nevadas im Bergbausektor. Nevada liegt damit vor anderen wichtigen Bergbauregionen wie Westaustralien, das den zweiten Platz belegte, und Saskatchewan, das den dritten Platz erreichte.

Das von Julio Mejía und Elmira Aliakbari erarbeitete umfassende Bewertungs- und Rankingsystem des Fraser Institute, das die Attraktivität verschiedener Staaten für Bergbauinvestitionen bewertet, unterstreicht die wachsende Bedeutung Nevadas in der globalen Bergbaulandschaft.

Dies ist sowohl für Nevada als auch für Majuba und seine Aktionäre und Interessengruppen ein wichtiger Meilenstein. Das Unternehmen hat kürzlich einen unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report for the Majuba Hill Copper Project, Pershing County, Nevada, USA“ vorgelegt, in dem für Majuba ein Explorationsziel von 100.000.000 Tonnen mit einem Potenzial von bis zu 660.000.000 Pfund Kupfer beschrieben wird. Die Möglichkeit, dieses Ziel noch zu erweitern, bleibt in allen Richtungen des Projekts offen.

„Die prestigeträchtige Einstufung Nevadas durch das Fraser Institute ist ein Beweis für das vielversprechende Potenzial und die Bedeutung der Region für den Kupferbergbau. Die außergewöhnlichen Ergebnisse der Bohrungen in Majuba Hill unterstreichen den Stellenwert Nevadas in der Bergbauwelt. Unsere jüngsten Durchschnitte – die längsten, die jemals für eine Kupfermineralisierung in Majuba gefunden wurden – belegen die Robustheit und den Wert dieses Porphyrprojekts. Das Engagement von Majuba Hill für eine bessere Versorgung mit Kupfer wird mit Blick auf das prognostizierte Kupferdefizit ab 2026 immer wichtiger. Wir sind stolz auf unseren Beitrag und freuen uns über die positive Entwicklung unserer Bemühungen in Nevada, einem erstklassigen Bergbaugebiet.“ – David Greenway, CEO, Majuba Hill Copper Corp.