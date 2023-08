PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach deutlichen Verlusten am Freitag haben sich die wichtigsten Börsen in Europa am Montag überwiegend leicht erholt. Unterstützung kommt aus Übersee: In den USA deutet sich ein freundlicher Handelsstart an der Wall Street und den technologielastigen Nasdaq-Börsen an.

Der EuroStoxx 50 gewann am späteren Vormittag 0,43 Prozent auf 4339,71 Punkte. Der französische Cac 40 legte um 0,37 Prozent auf 7367,00 Zähler zu, während der FTSE 100 (Footsie) um minimale 0,21 Prozent auf 7508,37 Zähler nachgab. In dem britischen Index finden sich zahlreiche Bergbau- und Ölaktien, die aktuell schwächeln. Die Krise des chinesischen Immobilienentwicklers Country Garden, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt, belastet. Sie hat sich in den vergangenen Tagen verschärft und bremst nun die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aus.