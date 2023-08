STADA mit hervorragendem Halbjahresergebnis und Aussicht auf Rekordgewinn von 1 Mrd. EUR- Wachstumstreiber sind Consumer Healthcare und Specialty (FOTO)

Bad Vilbel (ots) -



- Zweistelliges Wachstum setzt sich fort: Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2023

um 16% auf 2,1 Mrd. EUR1 und EBITDA um 30% auf 509 Mio. EUR1

- Organisches Wachstum im Bereich Consumer Healthcare trägt maßgeblich zum

Rekordergebnis bei; auch Specialty wächst zweistellig. Marktanteile im

Generika-Segment gewonnen

- STADA CEO Peter Goldschmidt: "Die Grundpfeiler für STADAs erneut zweistelliges

Umsatz- und Gewinnwachstum sind unsere einzigartige Unternehmenskultur und die

nachhaltige Strategie. Diese Dynamik treibt uns an und wir sind auf dem besten

Weg, in diesem Jahr mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz und 1 Milliarde Euro

EBITDA zu erreichen."



STADA setzt die Erfolgsgeschichte zweistelliger Umsatz- und Gewinnsteigerungen

auch im ersten Halbjahr 2023 fort. Das beste Halbjahresergebnis aller Zeiten ist

auf eine über dem Marktdurchschnitt liegende Entwicklung in allen drei

strategischen Geschäftssegmenten von STADA zurückzuführen: Consumer Healthcare,

Generika und Spezialpharmazeutika. Alle Regionen trugen zur Umsatz- und

Gewinnentwicklung bei.